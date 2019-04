Venerdì 12 Aprile 2019, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 09:45

Pompei con vista sul mare di Sorrento: lo scatto dal panorama incantevole fa impazzire i followers. L’immagine è scattata dal punto più alto della città antica, che porta la firma del già direttore generale del Parco Archeologico, luogo non accessibile al turista e che la fa diventare, così, inedita. La visione della Pompei romana che si affaccia sulla costiera sorrentina è così suggestiva che Osanna non ha resistito alla condivisione su Instagram con i suoi 16mila followers, i quali hanno gradito e ringraziato per la generosità ed il suo altruismo.