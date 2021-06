Gli Scavi di Pompei visti con gli occhi dei bambini: gli scatti sono virali

La città archeologica vista con gli occhi dei bambini diventa un mondo pieno di sorprese. E gli scatti pubblicati dai social del Parco Archeologico di Pompei, che cristallizzano lo stupore misto alla curiosità dei piccoli visitatori, sono virali.

Quali sono i luoghi di Pompei che colpiscono di più i bambini? Spesso, alcuni dettagli che scandiscono la quotidianità del vivere e che sono per loro una scoperta continua: le panchine in pietra fuori dalle ricche domus, il pane carbonizzato giunto fino ai giorni nostri, o ancora le grandi macine e i forni. Gli occhi dei bambini offrono una sguardo diverso sulla città antica. Le strade, le pietre, i calchi delle vittime, le colonne: i bambini comprendono bene il fascino della scoperta, il poter toccare con mano l'antico per sentirlo vivo.