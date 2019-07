Mercoledì 10 Luglio 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 16:44

Fahad Alabri, star mondiale di gaelico, incanta i followers di Instagram con una verticale nella suggestiva città archeologica. Lo sport è sempre stato una parte importante della crescita della vita di Fahad. Durante i suoi studi all'università in Irlanda ha sviluppato la passione per il gaelico, una passione che ha portato con sé in Oman. Ha gareggiato nella squadra mediorientale ai campionati mondiali di calcio gaelico ed è stato nominato giocatore All-Star per la stagione 2013/2014. Oggi Fahad lavora come istruttore di fitness. Quando non lavora Fahad gira il mondo e si fa fotografare sottosopra.