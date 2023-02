«Gocce di biologia marina»: dall’Anton Dohrn a Baia lezioni sull’ambiente e il mare nostrum

In un periodo di crisi climatica ed emergenza ambientale per le quali gli allarmi provenienti dalla natura continuano a suggerire soluzioni green e una seria transizione ecologica, benvenga ogni forma di divulgazione scientifica a salvaguardia dell’ecosistema.

Arriva da Valentina Tanduo e Riccardo Virgili, ricercatori presso la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, una lectio di biologia marina questo giovedì 23 pomeriggio nelle aule del centro subacqueo Sea Point nei Campi Flegrei.

«Gocce di Biologia Marina: un excursus tra storia e scienza» è il titolo dell’evento aperto al pubblico: due gli argomenti raccontati dai ricercatori, il mare partenopeo e il mimetismo negli organismi marini.

«Naturalisti e studiosi studiano la biodiversità marina sin dall’antichità e il Golfo di Napoli in particolare è uno dei luoghi più investigati al mondo sin dal XVI secolo: Valentina Tanduo ci conduce in un interessante percorso storico-sbiologico, facendoci conoscere al meglio il fantastico mondo del mare nostrum e la vita dei “dieci zampe”», sottolinea Tiziana Schiano Lo Moriello, direttrice del diving center «…Gli ambienti marini sono luoghi crudeli e spietati, dove un singolo secondo può fare la differenza tra la vita e la morte: Riccardo Virgili illustra le tecniche di mimetismo di prede o predatori e come l’ambiente circostante abbia selezionato nel corso di milioni di anni un balance dinamico tra di loro».

L’appuntamento a ingresso libero (fino ad esaurimento posti) è sul molo di Baia dalle 19.00

Contatto: info@seapointitaly.it