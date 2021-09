Il Goethe Institut di Napoli riapre dopo il Covid: open day e tanti eventi dal 22 al 30 settembre

A Palazzo Sessa è grande l’emozione del team del Goethe-Institut di Napoli, per la riapertura delle attività al pubblico, a partire da mercoledì 22 settembre. Ritornano le attività in presenza e in formato ibrido: sia le manifestazioni culturali che i corsi di lingua. Sono previsti inoltre, in grande stile, una serie di eventi, tra cui un open day con il team dell'istituto; un evento-libro in digitale alla vigilia delle elezioni del nuovo Bundestag, sempre il 22 settembre, e il progetto di traduzione Radiopoesia il 30 settembre.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Goethe, Teatringestazione e AltoFest_ Radio Leib: la prima radio di... IL CARTELLONE Tesoro di San Gennaro, riapre il museo: due ingressi al costo di uno L'INIZIATIVA Goethe Institut con Fondazione Morra e Trisorio presenta...

Come da tradizione, in concomitanza con la “Giornata Europea delle Lingue”, il Goethe-Institut invita a conoscere la sede sita a Palazzo Sessa, un luogo ricco di fascino e di storia, una dimora aristocratica, per secoli meta dei visitatori del Grand Tour. Mercoledì 22 settembre 2021 sarà possibile visitare i locali dell’istituto, incontrare la direttrice e tutto il personale docente e non docente. Dalle ore 10 alle ore 18, le insegnanti offriranno agli interessati allo studio del tedesco delle giocose lezioni di prova gratuite e tutte le informazioni per iscriversi ai corsi di lingua. In programma quest’anno un training speciale “Tedesco per il lavoro” pensato per chi desidera migliorare il proprio livello linguistico e collaborare con le aziende tedesche. Dalle ore 10 alle ore 18, le insegnanti offriranno agli interessati allo studio del tedesco delle giocose lezioni di prova gratuite e tutte le informazioni per iscriversi ai corsi di lingua. In programma quest’anno un training speciale “Tedesco per il lavoro” pensato per chi desidera migliorare il proprio livello linguistico e collaborare con le aziende tedesche. Per chi si iscrive durante questa giornata è previsto uno sconto del 10% sui corsi estensivi e semi-intensivi, oltre alla possibilità di vincere una city bike Lazzaretti.

Sempre mercoledì 22 settembre, alla vigilia delle elezioni del parlamento tedesco, che si svolgeranno il 26 settembre 2021, il Goethe-Institut invita a un incontro in digitale con Massimo Nava, autore e giornalista esperto della Germania contemporanea. In un colloquio con la direttrice Maria Carmen Morese, il noto editorialista del Corriere della Sera presenterà la biografia della “donna che ha cambiato la storia”. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell'istituto. Infine, in occasione della Giornata mondiale della traduzione che si svolge ogni anno il 30 settembre, il Goethe-Institut, in collaborazione con RadioLeib, Teatringestazione, Cashmere Radio Berlin e Riot Studio Napoli, presenta Radiopoesia, la piattaforma per voci della poesia contemporanea italo-tedesca. L’innovativo progetto promosso dall’istituto di cultura tedesco e a cura del collettivo Wandering Translators alias Daniela Allocca, Rosa Coppola e Beatrice Occhini, mira ad attirare l'attenzione sulla poesia contemporanea in lingua tedesca e a promuovere lo scambio con i poeti italiani.