Gomorra, il libro di Roberto Saviano diventa un audiolibro dopo 18 anni

Il romanzo che ha cambiato per sempre la percezione della criminalità organizzata, e anche la vita del suo autore, «Gomorra» (Mondadori), diventa un audiolibro con nuovi contenuti. A diciotto anni dalla sua pubblicazione, Roberto Saviano legge in prima persona il suo esordio per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - che sarà disponibile a partire dal 5 maggio.

«Ho scritto “Gomorra” diciotto anni fa. L'ho scritto nei Quartieri Spagnoli a Napoli, in una casa in piazza Sant'Anna di Palazzo. Mentre scrivevo e tutte le storie prendevano forma, me le raccontavo e seguivo il filo della mia voce. Oggi quella stessa voce arriva al pubblico grazie ad Audible e apre un nuovo corso per “Gomorra” che diventa anche audiolibro, e in questa nuova forma vivrà un’altra vita ancora, acquisendo la potenza che solo la voce sa dare alle storie», ha commentato Roberto Saviano.

Dal 2006, anno in cui è stato pubblicato, «Gomorra» ha rivoluzionato il mondo editoriale italiano, sul piano culturale, sociale e civile, diventando sin da subito un bestseller mondiale, tradotto in più di 50 Paesi. Nell’audiolibro, Roberto Saviano racconta la pervasività della camorra con rigore e dolore per la sua città, Napoli, teatro di una brutalità fino a quel momento mai raccontata.

Ancora oggi, l'opera di Saviano continua a essere un punto di riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche della criminalità organizzata, essendo il primo importante tassello di una lunga attività di inchiesta e svelamento del cosiddetto “Sistema”.