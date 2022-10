Graziani, il «re dei timbri» festeggia cento anni «Siamo un pezzo di storia napoletana»

Cento anni di storia per Graziani Timbi, da un secolo in piazza Dante, raccolta in un volume e raccontata in un cortometraggio. Domani l’evento sarà presentato proprio in piazza Dante, davanti la storica bottega, oggi un bistrot gestito dal Nipote Giuseppe.

«Il web e le nuove tecnologie hanno sicuramente ridotto la richiesta di produzione ed abbiamo mantenuto il laboratorio e creato allo stesso tempo degli indotti produttivi alternativi». La produzione dei timbri è infatti affidata e continuata dal nipote Guido, mentre Giuseppe ha creato, nella storica bottega di piazza Dante, un Bistrot. «Oggi – racconta Giuseppe Graziani – nell’antica bottega c’è il bistrot, e sulle pareti e sui tavoli restano conservati timbri e targhe che riflettono quel periodo storico e fanno rivivere quei momenti». La storia insomma si ripete ma non si cancella.

L’evento di presentazione della cerimonia si terrà domani in piazza Dante alle ore 19, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dalle 19, Graziani ospiterà le Istituzioni cittadine ed artisti che allieteranno la serata.