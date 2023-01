Gucci, il napoletano Sabato De Sarno nominato nuovo direttore creativo

Gucci ha un nuovo direttore creativo: dopo aver salutato lo scorso novembre Alessandro Michele, che ricopriva il ruolo da sette anni, l’azienda di moda italiana ha scelto - a sorpresa - Sabato De Sarno come suo nuovo art director.

Nato a Napoli, il 39enne è entrato nel mondo dell'alta moda con l’ingresso in Prada nel 2015, poi il passaggio a Dolce&Gabbana e quindi a Valentino, nel 2009, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a fashion director.

«Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci», ha dichiarato Marco Bizzarri, presidente e CEO della maison. «Avendo lavorato in alcuni dei più affermati brand di moda italiani, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e di rilievo. Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l'autorità della maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso».

«Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci», le parole di De Sarno. «Sono orgoglioso di entrare a far parte di una maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire con la mia visione creativa per il marchio».