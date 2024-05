Dopo sei mesi dall’ultima mostra, e un periodo di sostanziale «sonno», il Madre torna in campo. Un ritorno in gran stile: quella che partirà giovedì 30 maggio è curata da Eva Elisa Fabbris, direttrice del museo di arte contemporanea di Napoli dal gennaio 2023, e si intitola «Il resto di niente», come il romanzo di Striano. Ed è sostenuta dalla casa di moda Gucci, a conferma dell’interesse dei grandi marchi per la città, nel periodo dell’invasione di turisti e del ritrovato appeal internazionale.

La storia di Eleonora Pimentel de Fonseca c’entra poco, però, con l’esposizione: «Striano descriveva con maestria una città in fermento, a cavallo tra ‘700 e ‘800, interessata dall’esperimento della Repubblica partenopea», ricorda la Fabbris. «Noi prendiamo in prestito il titolo del suo lavoro per raccontare le trasformazioni urbane dagli anni ’60 a oggi, oltre “Le mani sulla città”: ci concentriamo così sul lavoro di Aldo Loris Rossi, in rappresentanza del folto gruppo di urbanisti che si occupò del cambiamento di Napoli dal dopoguerra». Sono esposti 41 tra progetti e disegni del grande architetto partenopeo, nato a Bisaccia (Av) nel 1933 e scomparso nel 2018 a Napoli, dove insegnò Progettazione architettonica alla facoltà di Architettura della Federico II che collabora all’organizzazione della mostra essendo titolare degli archivi di Rossi; tra i progetti sono stati scelti quelli dai sapori più utopici, su tutti spicca la Casa del portuale. E poi c’è l’arte contemporanea: «I temi trattati si riscontrano anche nei lavori di alcuni artisti della generazione di Rossi e di Donatella Mazzoleni, che cura con me la mostra, e di altri più vicini ai nostri giorni, napoletani, italiani e stranieri», prosegue la direttrice.

Nell’allestimento c’è un pezzo della collezione del Madre, un lavoro di Giulio Delvè, un altro dell’artista del suono Sara Persico, napoletana attiva a Berlino, uno prodotto su commissione da Tobias Zenoni (che torna a occuparsi di Napoli dopo il lavoro sulle Vele) ma anche un’opera del turco Özgür Kar che ha lavorato sulle trasformazioni di Ankara. Il ruolo di Gucci come sponsor, spiega, «nasce dal fatto che il nuovo designer della maison è Sabato De Sarno, napoletano, che ama il Madre e l’arte contemporanea; diversi passaggi teorici accomunano il volto che sta dando alla casa di moda e la nostra ricerca».

«Significativo che degli investitori privati, rappresentanti di un settore trainante come quello del lusso, abbiano interesse per la città e per il museo», dichiara Angela Tecce, presidente della fondazione Donnaregina, che poi racconta cosa ha causato la sospensione della maggior parte delle attività: «Il Madre ha ormai 20 anni e l’impianto di climatizzazione andava aggiornato alla luce delle nuove normative sulla conservazione delle opere e della svolta green. Un intervento di quasi un milione di euro, considerando anche l’impiantistica. Però non abbiamo chiuso e la continuità è stata garantita dalla rassegna video “L’ombra dell’albero”, molto visitata dai giovani sui social, e altre iniziative come il ciclo di incontri “Costruire comunità”. Ora si riparte, i lavori saranno conclusi per l’autunno ma le chiusure a turno solo di alcune sale consentono di tenere attivo il museo». Già pronta, per luglio, a prossima mostra: di arte brasiliana, intitolata «Vai vai saudade».