Lembo, omaggio in Piazzetta a Capri; il figlio: canterà dentro di me

Questa mattina la Piazzetta sarà affollata di capresi e dei tanti habituè che arriveranno da Napoli e un po' da tutt'Italia per partecipare al funerale di Guido Lembo, fissato per le 12 nell'ex cattedrale di Santo Stefano. Il feretro arriverà da Castellammare a bordo dello yacht Altair del fraterno amico Diego Della Valle, rientrato dall'estero per non mancare all'addio del fraterno amico, «compagno di tante notti passate a divertirci con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati