Al Lido Pola evento di crowdfunding per il documentario sulla vita di Alan Wurzburger

Si è concluso ieri il crowdfunding organizzato dall'associazione "Premio Fausto Rossano per il pieno diritto alla salute" a sostegno della realizzazione del documentario: «Il Racconto di un Ignorante - vita e musica di Alan Wurzburger». L'evento di chiusura si è tenuto ieri sera al Lido Pola di Bagnoli, con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare l'opera prima di lungometraggio del giovane regista Luca Lanzano e prodotto da Inbilico. Il film è incentrato sulla vita del cantautore Alan Wurzburger, poliedrico artista napoletano scomparso lo scorso 12 febbraio, durante le ultime riprese.

Il crowdfunding era stato lanciato lo scorso ottobre all'evento inaugurale dell'ottava edizione del Premio Fausto Rossano all'Institut Français Napoli, evento in cui Alan aveva tenuto una delle sue ultime esibizioni dal vivo. La campagna di crowdfunding ha mobilitato numerosi artisti e sostenitori grazie ai quali il film vedrà presto la luce. «La partecipazione della città e dei suoi abitanti a tutti gli eventi organizzati in onore di Alan - ha spiegato il regista Lanzano - ci ha fatto capire ancora di più quanto egli sia stato importante. Adesso, grazie al contributo di tutti, possiamo finalmente entrare in fase di post-produzione e montaggio e restituire a Napoli il racconto di questo grande artista e grande uomo».