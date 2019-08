HuffPost Italia, scelta la foto della sorrentina Imma Savarese

Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Scelta la foto della sorrentina Imma Savarese come contest di HuffPost Italia blog tra i piu’ famosi al mondo. Imma Savarese residente a Sorrento ha soli 29 anni, laureata in Disegno Industriale, vincitrice di una borsa di studio per un master in tecniche per la moda allo Iuad, è un apprendista fotografa giornalista e ha già collaborato ad importanti progetti sia in ambito ambientale che come eventi sul territorio locale e non. Ora la sua consacrazione internazionale sancita dalla scelta di un suo scatto fotografico dal famoso blog e aggregatore statunitense fondato nel 2005 da Arianna Huffington, Kenneth Lerer, Jonah Peretti e Andrew Breitbart.HuffPost in breve tempo diventato uno dei siti più seguiti del mondo, nel 2011 numero uno della classifica Technorati, che vanta una media di interventi pari a circa un milione al mese e tremila blogger permanenti reclutati tra personaggi politici e dell'informazione.Tra le varie versioni locali figura anche quella in lingua italiana, edita in collaborazione con il gruppo l'Espresso e diretta da Lucia Annunziata."Raccontare se stessi, raccontare gli altri" questo è il titolo del contesto promosso da Huffpost Italia. C'è tempo per partecipare fino al 15 ottobre. Si può partecipare su Instragram con l’hashtag #premiofotograficoHuffPostUn volto, un luogo, un oggetto: per raccontare se stessi non serve molto. Se non la capacità di aprirsi agli altri, di svelarsi, di condividere qualcosa della propria storia. Ne è dimostrazione la nuova tendenza sul social fotografico più amato, Instagram, dove la voglia di narrarsi è sempre più evidente. Non ci sono solo più collezioni di hashtag ma veri e propri racconti nei post sotto le fotografie: ci sono storie che raccontano il mondo in cui viviamo, ciò che più amiamo o su cui desideriamo riflettere.Ed è questo che vi chiediamo di fare. Raccontare se stessi, raccontare gli altri è il tema della X edizione del Premio Fotografico, promosso da BPER Banca, Fondazione Nino Migliori e FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e Huffpost Italia. Il Premio che quest’anno celebra i 180 anni della fotografia è partito il 15 giugno 2019. Per partire c’è tempo fino al 15 ottobre.I protagonisti del Premio sono ragazze e ragazzi con una età compresa fra i 14 ed i 29 anni, iscritti nel 2019, a Scuole e Istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado, a corsi di Formazione e di Specializzazione, a Università italiane e Straniere.In palio ci sono Borse di Studio per i primi quattro classificati: la prima del valore di 3mila euro, la seconda 2mila, la terza pari a mille euro. Al quarto classificato sarà invece assegnato il Premio Speciale della commissione giudicatrice del valore di 500 euro.Partecipare è facile: basta raccontare gli altri attraverso voi stessi con le vostre immagini. Taggate le vostre foto su Instagram con l’hashtag #premiofotograficoHuffPost. Ogni settimana verranno selezionate delle immagini, gli autori verranno contattati dalla redazione per caricare le immagini su un apposito form che raccogli tutti gli scatti e consente alla giuria del Premio di valutarli.La foto scattata dalla talentuosa Imma Savarese è stata realizzata in Portogallo,Figueira da Foz.