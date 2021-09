«I fagioli ribelli» di Bruno Damini, la presentazione del libro da Iocisto

«I fagioli che hai nel pancino non funzionano bene»: i genitori cercano di raffigurare così l’Insufficienza renale cronica ai propri bambini. Quei piccoli reni a forma di fagiolo assumono il titolo di ribelli in questi “racconti” dove sofferenza e senso di impotenza sono un “passato” che si proietta verso la vita futura, mentre tenacia, coraggio e amore portano madri e padri a dare nuova vita ai propri figli con la donazione di un rene.

Riuscire a fare emergere un mondo sconosciuto ai più, trasmettendo fiducia e prospettive di speranza, è uno degli scopi più importanti di questa opera, “I fagioli ribelli” di Bruno Damini, dove genitori, medici, sanitari e volontari condividono le proprie storie per offrirle a chi ne affronta di simili, a chi è alla ricerca di un domani possibile e a coloro che vivono in un’apparente “normalità”. Per far crescere la sensibilità culturale affinché una vita serena, per questi bambini e per gli adulti che diverranno, non rimanga solo un sogno.

La presentazione del libro è in programma domani alle 11,30 in piazzetta Masullo da Iocisto. Dialogano con l’autore: Titti Marrone (giornalista e scrittrice), Carmine Pecoraro (direttore di Nefrologia e dialisi al “Santobono-Pausilipon” e docente di Nefrologia pediatrica alla Federico II) e Andrea Pasini (responsabile del programma di Nefrologia pediatrica Irccs - Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, presidente eletto Società Italiana di Nefrologia Pediatrica).

Tra le peculiarità del testo, c'è anche un capitolo "A tavola coi Fagioli ribelli" che contiene suggerimenti e alcune ricette di noti chef bolognesi, un grande pasticcere, un maestro gelatiere, due panificatori e un pizzaiolo, per pietanze gustose e facili da preparare in casa con alimenti aproteici. Pensate per i bambini, adatte per tutta la famiglia, anche gli adulti con patologie renali potranno trarne utili spunti.