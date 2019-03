I falsi salgariani nascono a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ormai un classico, una cattedrale del romanzo d’avventura. Resiste al tempo, alle mode, al mondo globalizzato, sebbene sia passato più di un secolo dalla morte di Emilio Salgari (Verona, 1862 - Torino, 1911). Oggi i lettori dei suoi libri non sono più moltissimi, ma in compenso può contare, oltre che sulle ristampe dei romanzi, su una pattuglia nutrita di studiosi e di appassionati che ne alimentano la leggenda. Come accade solo per lo Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, su Salgari, sui suoi personaggi e sui suoi intrecci, da Sandokan al Corsaro Nero, continua a fecondare un genere letterario singolare: quello degli epigoni e degli emuli, che a lui si ispirano, ne traggono linfa narrativa, lo ripropongono e magari lo stravolgono, ma sempre da innamorati. Si aggiunge, anche se su basi diverse e con storie nuove, al capitolo adesso finito delle false opere salgariane, spacciate come sue da vari narratori, che fu in voga tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta.