«I pilastri del cielo», un'opera d'arte sulla spiaggia di Miseno

Si Chiama Yasmin Braunhofer, ed è una giovane e affermata artista inglese. Yasmin, è partita da Londra, dove studia alla prestigiosa London Metropolitan University, per conoscere i Campi Flegrei, e cercare ispirazione per una sua nuova Opera. E proprio sulla spiaggia di Miseno, immersa nel tepore del mare di ottobre, è nata l'idea di realizzare «The Pillars of Heaven» - Le colonne del Cielo.

«Si tratta di una serie di dipinti che sto creando con la “collaborazione” del mare" e dei colori», racconta Yasmin. L'opera si chiama «The Pillars of Heaven» - Le colonne del Cielo. Voglio prepararli qui per fare un’installazione a Londra dove ci saranno delle corde tra i pilastri per mostrare i fili che connettono questi stessi pilastri tra loro ma anche cosa collega noi con il cosmo. I pilastri, in tempi antichi, univano il Paradiso e la Terra. Sto cercando i fili per riconnettermi».