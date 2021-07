I tesori inediti della Pompei romana in mostra in Georgia

Come vivevano i pompeiani di duemila anni fa? Lo svela in anteprima mondiale la mostra allestita in Georgia.

La mostra dal titolo «Life and Death - Glory of Pompei» mira a offrire, per la prima volta al pubblico georgiano un percorso sul tema dell’abitare nell’antica città, con l’intento di illustrare la vita quotidiana di Pompei. In esposizione un’interessante selezione di arredi, instrumentum domesticum, affreschi, preziosi gioielli e calchi delle vittime dell’eruzione del 79 dopo Cristo.

L’esposizione, curata dal Parco Archeologico di Pompei, è stata realizzata dall’Ambasciata d’Italia e dal Museo Nazionale Georgiano. Fino a settembre al Museo Archeologico di Vani, e a seguire a Tbilisi al Museo S. Janashia. E’ simbolica la scelta della prima tappa: Vani, antico centro politico ed amministrativo della Colchide - il mitico regno del vello d’oro di Giasone -, di forte influenza greca e distrutto nel 49 avanti Cristo. Il sito archeologico, noto al mondo scientifico come la «Pompei della Georgia», fa dialogare nel proprio museo alcuni reperti pompeiani con la propria esposizione permanente di grande interesse.