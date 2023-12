Gianluca Ianuario, un napoletano alla guida del gruppo L'Espresso

Già pensa alla proposta di un primo Cda da svolgere a Caivano, per mantenere alta l’attenzione sui fatti di cronaca, nello spirito di un’informazione che da sempre ha fatto del giornalismo di inchiesta uno dei suoi perni principali. Mentre parla non nasconde l’emozione Gianluca Ianuario, nuovo presidente del gruppo editoriale l'Espresso. Cinquantuno anni, e una lunga carriera professionale alle spalle, ha ottenuto la specifica delega dal Cda del gruppo, che vede come amministratore delegato Emilio Carelli insieme ai consiglieri Francesco Rossi Guarnera ed Angela Ammaturo.

Una nomina testimonianza di competenza, leadership, abilità, e ancora una volta la dimostrazione che il talento napoletano può eccellere in qualsiasi campo. Dottore commercialista e revisore dei conti, nato in una famiglia di magistrati e insegnanti, annovera nel curriculum studi il diploma al Liceo Classico Jacopo Sannazaro e la laurea in economia e commercio all’Università Federico II, con menzione speciale alla carriera ed alla tesi in matematica finanziaria.

Solo l’inizio, questo, di un’ascesa che lo vede a 22 anni ricoprire la carica di ufficiale della Guardia di Finanza, mettendosi in luce per professionalità e acume investigativo.

Il congedo dalle fiamme gialle arriva dopo 8 anni, quando Gianluca Iaunario decide di mettersi alla prova nel mondo professionale ed avviare, da zero, quella che si rivelerà una brillante carriera nello studio di dottori commercialisti che lui stesso fonda, dividendosi tra Roma, Napoli e Milano.

Un talento napoletano che si riflette, dunque, anche nella capacità di cogliere le opportunità e adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo sempre l'attenzione sulla qualità e l'eccellenza. «L’acquisizione totalitaria della testata era nell’aria - spiega Ianuario - ma la nomina è arrivata quasi inaspettatamente, emozionandomi parecchio. Un atto di grande fiducia e una sfida che intendiamo vincere portando il gruppo editoriale a nuovi livelli di crescita e successo». L'11 dicembre scorso, il Gruppo Ludoil Energy (della famiglia Ammaturo) ha acquistato il 51% de L’Espresso Media da BFC Media, portando la partecipazione nel gruppo editoriale al 100%.

Nelle mani di Ianuario, dunque, la “salute” finanziaria dell’azienda, premiato per aver dimostrato una straordinaria capacità di problem solving, prendendo decisioni strategiche e identificando sempre tendenze e problemi potenziali per migliorare le performance aziendali. Dalla sua terra eredita la passione per la squadra del Calcio Napoli, di cui è grande tifoso, e l’amore per il mare, la nautica, la musica, il teatro. Sposato con Antonella, ha due figli, Ilaria e Giuseppe, come lui appassionatissimo tifoso del pallone. Sportivo, lettore, collezionista di piccole opere d’arte, impegni permettendo appena può parte con la famiglia alla scoperta di nuove mete in giro per il mondo.