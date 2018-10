Il beato Bartolo Longo star della street art

Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:45

Il beato Bartolo Longo in versione street art a Latiano, suo paese d'origine. La foto pubblicata sul profilo Facebook del giovane vicerettore del Santuario di Pompei, don Ivan Licinio, ha fatto impazzire il web. Il fondatore della Nuova Pompei, del Santuario e delle connesse opere di carità acclamato come una star, tanto da dedicargli un murales. Pompei e Latiano, città gemelle in nome di Longo, pregano per la canonizzazione del beato. E dall'Ungheria arriva la testimonianza di una guarigione. Un devoto del beato ha inviato una lettera all’arcivescovo Tommaso Caputo raccontando di essere guarito da un tumore maligno al pancreas. La lettera, la cui autenticità è stata comprovata, è corredata dalle relazioni dei medici che hanno avuto in cura il fedele e, secondo i quali, si è trattato di «miracolo». Tutta la documentazione è stata inviata in Vaticano per essere vagliata. Questa nuova testimonianza potrebbe accelerare la causa di canonizzazione del beato Bartolo Longo. «miracolo»