Il capodanno della Pompei romana, il ricordoo social è virale

Il capodanno nella Pompei di duemila anni fa: I festeggiamenti ai tempi dei romani. Il ricordo social del Parco Archeologico di Pompei è virale. Anche nell’antica Roma si festeggiava il capodanno. Il primo giorno di gennaio, infatti, il pontefice massimo offriva al dio Giano farro con sale e una focaccia fatta con cacio grattugiato, farina, uova e olio per propiziare l'influenza benefica della divinità sulla natura e sui raccolti. I romani invitavano gli amici a pranzo per scambiarsi un vaso di miele con datteri e fichi secchi: «Perché l'anno che inizia sia dolce», ci spiega il poeta Ovidio. I fichi, detti strenae ‒ da cui il nostro strenna ‒ erano accompagnati da foglie d'alloro, come augurio di fortuna e di felicità.



