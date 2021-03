Il lago d'Averno si rifà il look: nuovo cancello e rete di protezione al tempio di Apollo per il Dantedì

Nuovo cancello e nuova rete di protezione per il sito archeologico del c.d. Tempio di Apollo, sulle sponde del lago d’Averno. La nuova protezione, che riprende in parte quella preesistente, è stata realizzata con materiale ecocompatibile, per garantire il minino impatto ambientale.

Da tempo l’area del tempio di Apollo, in realtà un imponente edificio termale d’età adrianea, “soffriva” la visita notturna di chi era in cerca di intimità e non solo, aprendo buche nella rete metallica.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA DanteDì, il MANN online con le anticipazioni della mostra... I MONUMENTI Campi Flegrei, le antiche terme medievaliin abbandono sul lago... L'ARCHEOLOGIA Terme di Baia, iniziati i lavori di recupero e restauro del muro...

L’intervento di decoro e messa in sicurezza, ricade in occasione della prima Lectura Dantis, rassegna prevista presso il tempio di Apollo sul Lago d’Averno nell’ambito delle celebrazioni per il settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

L’evento in occasione del Dantedì 2021, sarà in diretta alle ore 12.00 sulla pagina Facebook del Parco archeologico dei Campi Flegrei e sui canali dell’emittente televisiva regionale Campi Flegrei (555 e 877 HD). La manifestazione, inaugura e istituisce, una rassegna di Lecturae dedicata all’interpretazione e alla divulgazione dell’opera di Dante, che proseguirà con edizioni annuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA