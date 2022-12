Il Lago dei cigni al teatro San Carlo con protagonisti le nuove étoiles

Il teatro San Carlo ha due nuove étoiles: Anna Chiara Amirante e Danilo Notaro, protagonisti del "Lago del cigno", applauditissimi dal pubblico, nominati ieri sera, al termine di uno splendido spettacolo, dal sovrintendente Stéphane Lissner, su proposta della direttrice del balletto Clotilde Vayer. L'annuncio a sorpresa, in occasione dell'anteprima dedicata ad Ischia con la raccolta fondi in favore dei licei musicali dell’isola. Questa sera la prima del capolavoro di Pëtr Il'ič Čajkovskij, titolo inaugurale della stagione di danza 2022/2023, in cartellone fino al 30 dicembre.

La coreografia, firmata da Partice Bart, con il balletto del Massimo napoletano. A dirigere l’orchestra del San Carlo il maestro Jonathan Darlington, sul podio il 22 e il 23 dicembre e Martin Yates (28, 29, 30 dicembre).

Luisa Spinatelli firma scene e costumi di questo allestimento del teatro dell’Opera di Roma. Dal 24 al 31 dicembre 2022 alle 11:30, sono in programmazione anche spettacoli “for Families”, matinées dedicate alle famiglie a un prezzo ridotto (da 10 a 15 euro). A interpretare la principessa Odette-Odile Luisa Ieluzzi (22, 24 e 29 dicembre ore 18), Anna Chiara Amirante (21, 23 e 30 dicembre), Claudia D’Antonio (28 e 31 dicembre) e Martina Affaticato (29 dicembre alle 11.30).

Il ruolo del principe Siegfried è affidato ad Alessandro Staiano (22, 24 e 29 dicembre alle 18), Danilo Notaro (21, 23 e 30 dicembre), Salvatore Manzo (28 e 31 dicembre) e Stanislao Capissi (29 dicembre ore 11.30). Nei panni di Rothbart si alternernano Ertugrel Gjoni, (22, 24, 28 e 29 dicembre) Alessandro Staiano (21, 23, 30) e Giuseppe Aquila (31 dicembre); mentre in quelli della Madre ci sono Annalina Nuzzo, (22, 24 e 29 dicembre ore 18), Luisa Ieluzzi (21, 23 e 30 dicembre) Anna Chiara Amirante (28 e 31 dicembre) e Chiara Amazio (29 dicembre ore 11.30).

Infine Stanislao Capissi (21, 22, 29 dicembre ore 18), Carlo De Martino (23, 24 e 30 dicembre), Ferdinando De Riso (28, 29 ore 11.30 e 31 dicembre) interpretano Benno.