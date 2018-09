Il libro del prete anticamorra don Aniello Manganiello nella ex villa del boss Iovine

Giovedì 27 Settembre 2018, 15:07

«Gesù è più forte della camorra», il libro di don Aniello Manganiello, il prete anticamorra di Camposano, è arrivato alla seconda ristampa. La prima presentazione della nuova edizione avrà luogo nella villa bunker confiscata al camorrista Antonio Iovine, a Villa di Briano, domenica 30 settembre alle ore 17.30. Una ristampa non solo per raccogliere fondi per l’associazione Ultimi e per l'associazione sportiva Oratorio don Guanella calcio Scampia, ma anche per sensibilizzare le persone sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, della solidarietà e della cura dell'ambiente.«La scelta della sede - spiega don Aniello per anni parroco di frontiera a Scampia - è fortemente simbolica e vuole richiamare i cittadini a non compromettersi con qualunque genere, azione, scelta che é inquinata dalla illegalità, dalla criminalità e dalla corruzione. Possiamo tenere alta la testa e non cedere ad alcun compromesso. Cristo vuole continuare a vincere il male, in tutte le sue manifestazioni, anche con noi e con la nostra collaborazione».