«Il Mattino a casa», così il tuo giornale arriva gratis a domicilio

«Il Mattino a casa» è decollato. E con grande soddisfazione dei nostri lettori abituali, magari impossibilitati in questo periodo a scendere da casa per recarsi in edicola (azione quotidiana comunque consentita dalle ordinanze governative), ma anche di nuovi lettori che - così - hanno la possibilità di far entrare il maggiore quotidiano del Mezzogiorno nelle loro case, al prezzo di copertina e senza alcun sovrapprezzo.

Gli edicolanti della Campania hanno aderito, con le agenzie di distribuzione della Campania, con entusiasmo e disponiobilità. A Napoli, poi, Il Mattino è un'abitudine, tanti i lettori che stanno da ieri aprendo la porta al loro edicolante per ricevere la copia. E in perfetto stile napoletano non manca, talvolta, l'invito ad un caffè offerto - in monouso - sulla soglia della porta. Il Mattino arriva anche ad Ariano Irpino e nei quattro comuni del Vallo di Diano che sono zona rossa, prorogata ieri dal presidente della Regione, grazie alle edicole site in quei territori comunali. È ancora possibile attivare l'offerta, per questo ribadiamo di seguito le modalità.

I lettori potranno aderire telefonando, scrivendo una mail o anche inviando (se previsto) un messaggio WhatsApp per conoscere le modalità di ricezione. La consegna avverrà tramite pagamento che sarà concordato con l'edicola: euro 1.20 per tutte le edizioni, tranne quelle di Avellino e Caserta (euro 1.00). Le telefonate, i messaggi e le mail per definire l'invio della copia per il giorno successivo (o per un periodo più lungo) vanno effettuati esclusivamente in giorni e orari indicati nello schema qui di seguito.



Telefonare a «DIFFUSION PRESS» (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11) al numero 3920126321; oppure inviare mail all'indirizzo acasatua@diffusionpress.com.

2) Salerno e provincia, provincia Napoli sud.

Telefonare dalle 8.30 alle 15 allo 0828340936 - 0828340927 (int. 1) (dal lunedì al venerdì) o al cellulare 3458670924 (anche WhatsApp). Oppure inviare e-mail a: latuacopia@dicantospa.it .

3) Avellino e provincia, Benevento e provincia, provincia Napoli est e comuni del Vallo di Diano nel Salernitano (Polla, Sala Consilina, Atena Lucana, Padula).

Messaggi WhatsApp dalle 8 alle 13 al cellulare 3791812367 (dal lunedì al sabato) o inviare e mail dalle 8 alle 13 al seguente indirizzo: ituoigiornaliadomicilio@testadorasrl.com.

4) Caserta città e provincia, Pozzuoli

Inviare una mail (dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 11) a «DIFFUSIONE TERRA DI LAVORO SRL» all'indirizzo e-mail casaedicola@dtlciccarelli.it.

Sin qui le informazioni tecniche, nella speranza che i nostri lettori apprezzino sempre di più il grande sforzo organizzativo che occorre per rendere possibile tutto ciò.

