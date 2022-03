Il Mattino, due offerte speciali per i lettori: abbonati a soli 6,99 euro al mese

È cominciato tutto con il Mattino.it. Era il 24 novembre 2008 quando il più grande quotidiano del Mezzogiorno debuttava anche in Rete. Tredici anni fa, un’era geologica fa. È cambiato il mondo ed è cambiato anche il Mattino: mobile, app, blog, newsletter e social, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, ogni giorno le nostre notizie arrivano ai lettori su tante piattaforme diverse. Cambia la forma, non cambia la sostanza, perché l’obiettivo resta sempre lo stesso: raccontare quello che succede a Napoli, in Campania, nel Sud e nel resto del mondo. È un’offerta in continua crescita, sempre più ricca di contenuti multimediali, video e approfondimenti.

APPROFONDIMENTI I LIBRI DEL MATTINO «La mano di Sorrentino», il libro sul regista napoletano... I 130 ANNI DEL MATTINO I 130 anni del Mattino: vota la tua prima pagina preferita I 130 ANNI DEL MATTINO I 130 anni del Mattino, la Storia in prima pagina: la prima puntata...

Resta aggiornato con noi: sfoglia il giornale e segui le notizie in tempo reale sul sito a soli 6 euro al mese per due anni. Clicca QUI e avrai accesso illimitato all'edizione digitale, a tutti i contenuti del sito, all'app e alla newsletter. Oppure - ancora più conveniente - c'è l'abbonamento annuale da 130 euro per i primi due anni, attivarlo è semplicissimo, basta cliccare QUI. È il nostro regalo per celebrare insieme i primi 130 anni del Mattino. Con la passione di sempre.