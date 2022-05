Il Mattino su Telegram: iscriviti al Channel per ricevere tutti gli aggiornamenti

Il Mattino sbarca anche su Telegram. Al passo coi tempi, anche il principale quotidiano ha aperto il suo Channel su Telegram, un modo per fornire ai lettori aggiornamenti continui anche attraverso l'app di messaggistica istantanea.

Ogni giorno, tutti i giorni, il canale ufficiale del Mattino invierà le breaking news più importanti della giornata nel momento stesso in cui accadono. Niente spam e niente costi aggiuntivi. Per attivare il canale basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, collegarsi all'indirizzo https://t.me/ilmattinoit e cliccare su Unisciti.





Come già Snapchat e WhatsApp, Telegram è un canale molto interessante per raggiungere i lettori in mobilità ed è in grande crescita grazie alle sue diverse funzionalità che vanno oltre la privacy.