Il Mezzogiorno di Scotellaro, convegno a Napoli nelle pagine di Critica Sociale

“Il Mezzogiorno di Scotellaro. Il centenario della nascita del sindaco - poeta nelle pagine di Critica Sociale”. È questo il titolo di un convegno in programma domani, martedì 30 maggio, con inizio alle ore 16, nella sala convegni dello Spi-Cgil della Campania, in via Duomo, 296, a Napoli. La discussione prenderà le mosse dalla monografia che la storica rivista Critica Sociale, fondata da Filippo Turati nel 1891, ha dedicato nel suo ultimo numero a questa grande figura di meridionalista, scomparso a soli 30 anni, nel 1953, a Portici, dove svolgeva attività di ricerca sociale nel gruppo di Manlio Rossi Doria.

Proprio a quegli anni, quelli dello Scotellaro ricercatore, attento e innovativo studioso della realtà meridionale, è dedicato uno dei testi della monografia, scritto dallo storico Aurelio Musi, professore emerito di Storia Moderna e saggista. Musi interverrà alla discussione di domani che, introdotta dal condirettore di Critica Sociale, il giornalista Massimiliano Amato, vedrà la partecipazione del professor Luciano Brancaccio, sociologo dell’Università di Napoli Federico II, dell’editore di Critica Sociale, Giuseppe Sarno, del segretario generale dello Spi-Cgil della Campania, Franco Tavella.

A rappresentare la terra di Scotellaro, la Lucania, sarà Giuliana Scarano, segretaria generale della Cgil Funzione Pubblica della Basilicata e studiosa dell’opera del sindaco socialista di Tricarico. «Lo Spi-Cgil della Campania - afferma Tavella - è al fianco di quanti sono impegnati nell’opera di ricostruzione della memoria collettiva.

Stiamo organizzando degli incontri periodici su temi e personalità di grande rilievo storico, politico e culturale del nostro passato perché crediamo che tra i compiti di un sindacato ci sia anche quello di mantenere accesa la discussione su ciò che siamo stati, per capire meglio ciò che vogliamo essere. Il convegno su Scotellaro ci offre l’opportunità di riprendere la riflessione sulla questione meridionale in tempi in cui essa rischia di scivolare definitivamente fuori dal dibattito pubblico, emarginata dalla discussione sull’autonomia differenziata, un progetto che come Cgil osteggiamo con decisione».

«Riscoprire Scotellaro - conferma Amato - ha significato, per Critica Sociale, un viaggio ragionato nel meridionalismo progressista della seconda metà del Novecento. Pur limitata, purtroppo, a una parentesi temporale troppo breve, l’opera di Scotellaro, sia quella poetica che quella di scienziato sociale, ha lasciato un’impronta profondissima, indelebile, nel dibattito sulle secolari condizioni di arretratezza del Sud e sulle sue speranze di redenzione e riscatto attraverso la grande sapienza e l’autonomia della civiltà e della cultura contadina». Il convegno di Napoli è il primo di un trittico di incontri che Critica Sociale dedica alla figura di Scotellaro. La settimana prossima sono previste due presentazioni della monografia sul sindaco-poeta: lunedì 5 giugno a Milano, presso il Centro Internazionale di Brera, e martedì 6 a Torino, nella sede della Fondazione Giorgio Amendola e Associazione lucana in Piemonte Carlo Levi.