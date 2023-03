Il ministro Sangiuliano a Napoli: il Mann apre la nuova sezione e il San Carlo presenta il resyling

Doppio appuntamento lunedì, 3 aprile 2023, a Napoli per la cultura. Con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano atteso prima al Museo archeologico nazionale di Napoli, per l'inaugurazione della nuova sezione "Campania Romana"; poi al teatro di San Carlo, per la presentazione dei lavori di restauro appena completata.

Il primo appuntamento è alle 11 nell'Auditorium del Mann (e in diretta Facebook). Si inizia con i saluti del direttore del museo Paolo Giulierini, per dare la parola a Carmela Capaldi, curatrice della sezione, e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Conclusioni affidate a Sangiuliano. Subito dopo, alle 12, la visita alla sezione riaperta dopo 50 anni. Alle 12.30 punto stampa all’interno della nuova sezione Campania Romana.





Il secondo appuntamento è alle 15 al San Carlo. Con il sovrintendente, il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione,Dopo l'intervento del ministro, l'illustrazione tecnica dei lavori di restauro a cura del responsabile unico del procedimento,del segretariato regionale MiC Campania.

Intanto, prende forma il museo dedicato a Caruso a Palazzo Reale. Con l'apertura il 20 luglio, «saniamo un debito storico della città con questo suo 'figlio', perché Caruso aveva sempre desiderato poter cantare al San Carlo e quando ci riuscì, proprio i suoi concittadini napoletano non lo accolsero bene», ha detto Sangiuliano, a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1. L'Italia, ha aggiunto, ha «grandi bellezze, paesaggi, siti ma tra i grandi personaggi c'è sicuramente la figura di Caruso».