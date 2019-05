«Il mio territorio, le nostre risorse», ecco i vincitori del ​concorso per le scuole

Mercoledì 29 Maggio 2019, 20:41

Si è svolta presso l'Aula consiliare del comune di San Giuseppe Vesuviano la premiazione al concorso per le scuole “Il mio territorio, le nostre risorse”. Il contest è stato l’evento conclusivo di una serie di attività di marketing territoriale che hanno portato negli ultimi due mesi oltre 15mila persone nel territorio vesuviano. I ragazzi della scuola primaria e secondaria si sono improvvisati giornalisti per proporre attraverso i propri palmari e tablet dei reportage sulle eccellenze di San Giuseppe Vesuviano. I lavori sono stati valutati da una commissione composta da giornalisti, cinereporter ed esperti di comunicazione.Si sono classificati in parità al 1° posto l'Istituto Superiore Einaudi Giordano e l'Istituto Comprensivo 3° Ceschelli, mentre il secondo podio è stato assegnato alla Scuola Secondaria 1° grado Ammendola De Amicis. «Grazie agli interventi finanziati con i fondi a valere sul POC Campania 2014-2020 - ha dichiarato l'Assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Annunziata - San Giuseppe Vesuviano ha proposto le tante opportunità del territorio dal punto di vista culturale, artistico, enogastronomico e imprenditoriale, coinvolgendo altresì le scuole e le comunità locali››. Il sindaco Vincenzo Catapano ha aggiunto: ‹‹il nostro territorio merita di essere incluso nei grandi tour regionali così come hanno fatto, nonostante i loro tanti impegni, alcuni tra i più noti giornalisti campani che sono venuti qui per valutare i lavori dei giovanissimi reporter, dando una bella lezione di giornalismo. Un sentito ringraziamento a loro e alle scuole che hanno partecipato».