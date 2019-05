Il sindacato giornalisti al fianco di Borrometti contro la «Mafia invisibile»

Martedì 7 Maggio 2019, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene presentato martedì alle 18, nella sede del Sugc, il sindacato giornalisti della Campania, il nuovo libro di Paolo Borrometti, il coraggioso giornalista che vive dal 2014 sotto scorta perché minacciato per alcune sue inchieste.Nel momento in cui, con il ferimento di Noemi, riesplode in modo chiaro l'emergenza criminale legata alla presenza delle mafie in Sicilia come a Napoli come nel nord Italia, la testimonianza di Borrometti diventa fondamentale per comprendere meglio il fenomeno criminale e come combatterlo.A fianco di Borrometti, il presidente nazionale del sindacato giornalisti Giuseppe Giulietti, Guido Ruotolo, Vittorio Di Trapani, Claudio Silvestri, Désirée Klain.