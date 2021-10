Il team scientifico di Mann apre le porte: via alla termocamera Flir nella sala dell'Ercole Farnese

Martedì 12 ottobre alle ore 11:00, nella sala dell'Ercole Farnese, il team scientifico di Mann in Colours ed EcoValors mostrerà ai giornalisti le operazioni necessarie per rilevare la temperatura dei capolavori della collezione: questa attività, mai sperimentata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si svolgerà con un termocamera Flir, che serve a misurare a distanza la temperatura degli oggetti, non solo esaminando eventuali problemi relativi all'umidità dell'ambiente, ma anche monitorando lo stato di conservazione della scultura. Gli esperti commenteranno “in diretta” i risultati dei rilievi.

Nel corso della mattinata, durante l'itinerario riservato alla stampa, sarà mostrata la nuova sensoristica per il monitoraggio di gas inquinanti, si analizzeranno, i campionamenti che, nei mesi scorsi, hanno rivelato i colori sui più celebri marmi del nostro Istituto.

All'evento, parteciperanno Cristiana Barandoni, Responsabile scientifico, per il Mann, dei due progett, Ivo Allegrini, Direttore dell'istituto inquinamento atmosferico del Cnr di Roma, ora in pensione ed amministratore unico dell'impresa laziale Envint srl, Federica Valentini, ricercatore e professore aggregato presso il dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, unIversità degli studi di Roma Tor Vergata, Alessia Allegrini, tecnologo Cnr- istituto di scienze del patrimonio culturale, del Cnr di Roma e Luigia Ruga, libero professionista/laboratorio di biologia del restauro - Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale - università di Perugia. Per organizzare i gruppi di visita, è neccessario confermare la presenza. L'accesso al museo sarà consentito previa esibizione del Green Pass.