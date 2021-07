Teatro San Carlo, «Il Trovatore» di Giuseppe Verdi in piazza del Plebiscito

Grande attesa per la prima de «Il Trovatore» di Giuseppe Verdi in Piazza del Plebiscito a Napoli. Delle opere che formano la “trilogia popolare” di Verdi, Il trovatore è certamente quella con più ampia diffusione. L'appuntamento con il dramma lirico in quattro parti, tratto da «El Trovador» di Antonio Garcìa Gutiérrez, è giovedì 15 luglio alle ore 20:15.

APPROFONDIMENTI IL TEATRO Napoli, 400 biglietti gratuiti per le prove del teatro San Carlo LA RASSEGNA Con le star della lirica Netrebko e Eyvazoval via... IL TEATRO San Carlo, al Plebiscito è di scena il balletto: spettacolo...

Protagonista del capolavoro verdiano un cast internazionale: Anna Netrebko nel ruolo di Leonora, Yusif Eyvazov in quello di Manrico, Anita Rachvelishvili nei panni di Azucena e Luca Salsi nel ruolo del Conte di Luna. Completano il cast Andrea Mastroni (Ferrando), Vittoriana De Amicis (Ines) e Gabriele Mangione (Ruiz).

Luca Salsi

A dirigere l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo, quest’ultimo preparato dal maestro Josè Luis Basso, sarà Marco Armiliato. La replica sabato 17 luglio alle ore 20:15. Lo spettacolo è in forma di concerto. Dopo l’anteprima di questa sera, riservata a medici e infermieri, giunge dunque al quarto e ultimo appuntamento Regione Lirica, manifestazione del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito sostenuta dalla Regione Campania.

Anita Rachvelishvili

Presenti all’anteprima di questa sera anche i 400 fortunati che si sono aggiudicati i biglietti attraverso il click day organizzato dal Comune di Napoli.