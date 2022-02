Napoli, la Federico II organizza degli incontri di orientamento per chimica e chimica industriale

A pochi giorni dalla giornata internazionale dedicata a «Donne e Ragazze nella Scienza» ripartono gli incontri di orientamento, organizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Scuola Superiore Meridionale per Chimica e Chimica Industriale. Si è tenuto, infatti, nel Complesso Monastico SS. Marcellino e Festo, l'evento di orientamento dedicato a studenti e docenti della Campania.

Si è così inaugurata, informa una nota, «anche la ripresa degli incontri di orientamento, per Chimica e Chimica Industriale, in modalità telematica dedicati agli studenti dell'ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. I futuri studenti universitari potranno incontrare in modalità virtuale gli orientatori dei due corsi di laurea che illustreranno i percorsi didattici, gli sbocchi occupazionali offerti e le principali attività dei Collegi, rispondendo alle domande poste dagli interessati».

«Mi auguro - afferma Rossella Fasulo, presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania - che saranno sempre di più le donne che seguiranno con successo i corsi di laurea in discipline scientifiche. Gli stereotipi di genere sono ancora presenti e per essere superati occorre rendere finalmente la scienza e le discipline tecnologiche naturalmente inclusive per le giovani donne. Con la consapevolezza che la vita è donna e che la scienza è vita, mi chiedo da chimica e da prima presidente donna dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania: quanto donna c'è stata, c'è e ci sarà nella scienza?».