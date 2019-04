Giovedì 25 Aprile 2019, 09:08

Oggi ingresso free nella città archeologica. Alle 8.30 già migliaia i turisti in fila in attesa dell'apertura dei cancelli alle ore 9. Per la sicurezza delle domus l'ingresso sarà scaglionato e diviso in due tempi. Agli Scavi di Pompei l’accesso al sito sarà consentito nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14. 30 alle ore 18. Al fine di evitare un eccessivo sovraffollamento la Direzione si riserva di anticipare la chiusura delle casse al raggiungimento dei 15mila ingressi nella prima fascia oraria. Il sito sarà riaperto regolarmente a partire dalle ore 14. 30.