«Ora nella casa napoletana di Leopardi vivo io: non entra nessuno»

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:30

«Chi siete? Cosa volete? Qui non è mai entrato nessuno, perché è una proprietà privata». Sull'uscio dell'appartamento al terzo piano appare un uomo sulla settantina, con gli occhiali, vestito in abiti casual. Prima di far entrare chi ha bussato alla porta, tiene a precisare: «Non voglio essere scortese, ma sono anni che subisco tentativi di invasione e attacchi, solo perché voglio far valere un mio legittimo diritto». L'uomo si chiama Maurizio Caserta Di Marco ed è il proprietario di quella che - al civico 2 di vico Pero - fu la casa in cui visse Giacomo Leopardi negli ultimi anni della sua vita, ospite dell'amico Antonio Ranieri. In occasione delle celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito, il proprietario della dimora in cui il poeta di Recanati trascorse quattro anni, fino alla morte avvenuta nel 1837, lancia una provocazione sulla mancata realizzazione di un museo: «Non spetta a me, se qualcuno vuole acquistarla si faccia avanti per farlo».«Non c'è nulla da spiegare. Qui sono venuti in tanti, ma non è mai entrato nessuno perché questo è un appartamento privato, io vivo da solo e temo per la mia incolumità».