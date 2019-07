Andò è il nuovo direttore del teatro Mercadante: «Nel mio progetto Servillo e Martone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I teatri devono avere un'anima. Nell'accettare l'incarico voglio assolvere a questo compito: dare un'anima al Mercadante». Lo dice il neodirettore Roberto Andò, ieri eletto all'unanimità dal consiglio di amministrazione dello Stabile di Napoli.«Napoli ha raggiunto risultati importanti, è espressione di una comunità teatrale e umana unica: mi occorre un tempo di elaborazione per esaminare con calma diversi temi ed entrare con delicatezza nelle questioni. Lo faccio sicuramente con gioia. Ma il problema generale oggi è quale senso da dare ai teatri: a volte sono diventati macchine che si ammantano di una certa pompa o, in altre parole, una specie di grande serra, non più in grado di comunicare fino in fondo».