Iorestoacasa, il nuovo contest del Mattino dedicato ai lettori: condividete con noi le vostre foto della quarantena

Mai come in questo momento bisogna fare rete. E mai come in questo momento la rete internet si sta dimostrando fondamentale. Perché ci sta connettendo per davvero, ci sta unendo, ci sta facendo sentire meno soli, creando ponti virtuali che ci fanno respirare e distrarre un po'. I tempi del coronavirus si sono dimostrati quelli della riscoperta in chiave positiva del web e dei social, troppo spesso vituperati, troppo spesso additati come causa della perdita dei rapporti umani. E invece, nel corso della pandemia, si sono rivelati un'ancora di salvezza.

Ed è anche per questo che Il Mattino ha deciso di lanciare il contest fotografico #iorestoacasa, per raccontare, dal vostro punto di vista, la vita casalinga ai tempi del Covid-19. Da domani al 22 aprile sarà possibile inviare direttamente sul nostro sito internet fino a quattro foto per raccontare e condividere la vostra vita casalinga di questi giorni.

LEGGI ANCHE «Il Mattino a casa», così il tuo giornale a domicilio

Nonostante la sua indiscussa drammaticità, stiamo vivendo un momento storico. Che in qualche modo andrà ricordato attraverso i nostri gesti; attraverso la vita che si sta svolgendo all'interno delle nostre case, i nostri volti. E dunque, attraverso le nostre - le vostre - foto giornaliere.

Come tutti sappiamo, con il decreto #iorestoacasa, sottoscritto il 9 marzo dal premier Conte, tutta l'Italia è diventata zona protetta e gli spostamenti fuori casa sono stati fortemente limitati. Gli italiani in quarantena forzata si sono mostrati resilienti nonostante il cambio repentino di abitudini e tante sono state le iniziative messe in atto per dimostrare la reciproca solidarietà e superare insieme questo momento difficile.



Quante volte ci siamo lamentati della vita frenetica e abbiamo espresso il desiderio di dedicare maggiore tempo alle nostre passioni? Questo momento di isolamento forzato a causa dell'emergenza sanitaria può essere l'occasione per finire di leggere quel libro che si era lasciato sul comodino, imparare una nuova lingua, cucinare il proprio piatto preferito, allenarsi in salotto o semplicemente passare più tempo con i propri affetti.

E allora, tra una ricetta pasquale e una serie tv, tra il risistemare vecchie fotografie o mettere ordine il guardaroba, perché non fermarsi, immortalare il momento e condividere l'immagine sul sito del più grande quotidiano del Mezzogiorno? Un giornale che, ricordiamolo, da qualche giorno è possibile ricevere a casa (telefonando a «Diffusion press» al numero 3920126321; oppure inviando una mail all'indirizzo acasatua@diffusionpress.com) o che è possibile leggere in edizione digital, insieme con tutto il sito con una promozione da 15,99 euro per i primi tre mesi.

Per quanto riguarda il nostro contest #iorestoacasa, da domani sarà attiva sul sito una landing page dedicata (clicca QUI) in cui potrete caricare direttamente le vostre foto. Le venti immagini più votate - dal giudizio insindacabile di voi lettori - saranno inserite in un album sfogliabile e le prime tre pubblicate sul giornale. L'iniziativa, promossa da Piemme, si avvale del sostegno di vari sponsor come Farine Mulino Caputo, Banca di Credito Popolare, supermercati Decò, Polisanitaria Iodice, Tres Energia - Gas & Power. Un modo per sentirci tutti più vicini soprattutto in un momento di festa come quello della Pasqua. Un modo per ribadire, nella maniera più «social» possibile #iorestoacasa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA