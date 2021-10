Ischia, 200 studenti fanno lezione in spiaggia

A due passi dal mare, con il rumore delle onde a fare da sottofondo alle lezioni e il piacere dell'apprendimento «open air». È iniziato a Ischia il progetto «Lessons on the beach», che fino al 15 ottobre vede coinvolti 200 studenti del I circolo didattico a Ischia: tutti i pomeriggi la scuola si trasferirà sulla spiaggia di San Pietro, dove sono installati tre gazebo, arredati come aule all'aperto. Qui, con mascherina chirurgica, maglietta bianca, pantaloni blu e un cappellino distintivo fornito dalla scuola, i giovani studenti integreranno gli apprendimenti curriculari con argomenti legati al mare e alla sua cultura, tematiche che li condurranno al concorso nazionale «La cittadinanza del mare 2021».

APPROFONDIMENTI LA PRESENTAZIONE Ischia, ecco la prima rassegna sulle tendenze del wedding con il... L'INIZIATIVA «Sorrento Gnocchi Day»: itinerario del gusto tra... I CONTROLLI Ischia, bilancio dell'operazione Mare Sicuro: ​quest'estate...

Lo faranno in un contesto che intende favorire la ri-socializzazione, in particolare dopo il lungo periodo di restrizioni legate alla pandemia, e favorire azioni di scoperta del benessere educativo negli spazi aperti. Il progetto è patrocinato dal Comune di Ischia e finanziato dal ministero dell'Istruzione e coinvolgerà le classi terze, quarte e quinte del plesso «Guglielmo Marconi» e «Giovanni Paolo II» di Ischia. Con il sostegno della Guardia Costiera di Ischia e del personale dell'area marina protetta Regno di Nettuno, si parlerà di mare fonte di vita e volano per una economia sostenibile, di legalità e mare, della tutela dell'ecosistema marino, di diporto e sport e di pesca responsabile. «Con una modalità di lezioni nuova, che non mancherà di fornire nuovi stimoli agli studenti, mireremo a rendere gli alunni e le alunne cittadini attivi e consapevoli del mare e dell'ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore», spiega la dirigente scolastica Josette Blenx.