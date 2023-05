Stefano Lucchini vince il premio Ischia Comunicatore dell'Anno

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il vincitore del Premio Ischia Comunicatore dell’Anno. A Gian Luca Spitella, Direttore della Comunicazione di Arera è stato assegnato il Premio per la comunicazione istituzionale. Lo ha deciso la giuria presieduta da Gerardo Capozza, segretario Generale Aci e composta da Leonardo Bartoletti, giornalista, Antonella Dragotto, Direttore media e relazioni esterne IVASS, Luigi Fiorentino, Capo Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, Tiziana Flaviani, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Acea, Ludovico Fois, Responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Massimiliano Paolucci.

La giuria ha sottolineato come Stefano Lucchini è l’interprete più autentico della rilevanza del ruolo della comunicazione strategica per lo sviluppo delle imprese.

Con la sua poliedrica esperienza, anche internazionale e in diversificate Industry e la capacità di analizzare e risolvere la complessità contemporanea, Lucchini, ha dimostrato come l’integrazione di public affairs, rapporti con i regolatori, comunicazione interna ed esterna e scelte di marketing siano uno dei più decisivi vettori di crescita per le aziende. Non a caso ha contribuito all’affermazione di quella che è oggi la più importante Banca Italiana, punto di riferimento essenziale per il sistema economico e imprenditoriale, come per le più rilevanti politiche pubbliche.

Gian Luca Spitella, direttore comunicazione di ARERA, attraverso una narrazione sempre precisa e puntuale dell’andamento delle bollette, dei prezzi dell’energia e delle iniziative messe in campo per fronteggiare gli aumenti, ha trasmesso fiducia sulla capacità del sistema energetico nell’ affrontare sfide senza precedenti. I riconoscimenti saranno consegnati, nell’ambito della 44° edizione del Premio Ischia di giornalismo che si svolgerà il 23 e 24 giugno.

ll Premio Ischia è sostenuto dalla Regione Campania, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio e con il contributo di Aci (Automobile Club d'Italia), Istituto per il Credito Sportivo, Gruppo Unipol, Ferrovie dello Stato, Gruppo Menarini, Terna spa, e Mundys spa. Patrocinio morale del Comune di Lacco Ameno, della SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano.