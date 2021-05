Ischia, riapre il museo diocesano: in mostra i sarcofagi di Bethesda, tornano gli antichi splendori

«È un dono necessario per gli ischitani e per le migliaia di turisti che la frequentano da ogni parte del mondo. Per alcuni tesori d'arte sacra che erano ospitati nelle stanze private dell'episcopio, è giunto il momento di farli ammirare a tutti. A cominciare da un prezioso sarcofago conservato in ottime condizioni». Sono queste le parole di monsignor Pietro Lagnese vescovo di Caserta e amministratore apostolico di Ischia in occasione della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati