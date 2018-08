CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 10:10

«Ho comprato il biglietto per stare qui, per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ad ammirare quello che è stato portato via dagli scavi di Pompei». John Landis, visitatore d'eccezione del Mann, ride spesso, anche quando si tratta di cose serie. «Sono affascinato dalle persone affascinate dalla svastica, dai politici psicopatici come Trump, voglio girare un documentario su tutto questo», ha spiegato il grande regista di «The blues brothers» e «Un lupo mannaro americano a Londra», 68 anni, facendo colazione all'hotel Vesuvio prima di partire per Maratea dove ha poi partecipato alle «Giornate del cinema lucano».Del suo nuovo documentario vuole svelare poco: «Come per tutti i miei film - spiega - sarà complicato trovare i soldi e i produttori per farlo. Spero che sia illuminante, spaventoso e divertente. Ho scritto Un lupo mannaro americano a Londra nel 1969 ma sono riuscito a girarlo solo nel 1981, perché i produttori leggevano la sceneggiatura e dicevano: Cosa?. Poi feci il film e la reazione fu: Ah, Ok!».«Non lo so, ma posso dire che sarà trasmesso in televisione. Sei anni fa ho girato un documentario, Mr. Warmth, sul comico americano Don Rickles ed è stato trasmesso da Hbo, vincendo un Emmy Awards. Non credo sia stato visto in Italia, è un prodotto americano, come sarebbe un prodotto italiano un documentario su Totò: a proposito lui è al centro di una delle mie scene preferite nella storia del cinema».«Big deal on Madonna Street, che in originale è I soliti ignoti, è per me è una delle commedie più grandi di sempre e Totò è straordinario. A proposito: camminando per Napoli mi accorgo che ci sono parecchi Totò in giro».