Jorit, ecco il murales più grande di sempre: il volto di Rosa Parks nell'officina Eav di Quarto

Il volto di Rosa Louise Parks, donna simbolo dei movimenti per i diritti civili, è da oggi raffigurato sulle pareti dell'officina Eav di Quarto. Lo annuncia il presidente Eav, Umberto De Gregorio. Il murale è stato realizzato dallo street artist Jorit. «Quando Jorit ci ha chiesto di fare il suo murale nella nostra officina di Quarto abbiamo accolto la sua idea con entusiasmo - dice De Gregorio - La speranza è che in questi giorni difficili i più forti si ricordino di cedere il posto ai più deboli perché le discriminazioni razziali non sono un ricordo e i diritti sono per molti ancora solo una bella parola».



Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosa Louise Parks divenne famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio dei bus nella cittadina americana di Montgomery. Per la realizzazione Jorit ha impiegato un mese; Eav nei prossimi giorni, attraverso l'utilizzazione di un drone farà un video per rendere visibile a tutti l'opera in considerazione del fatto che la parete non è visibile al pubblico.