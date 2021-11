Joseph Beuys: la rivoluzione siamo noi, novembre 1971. Giornata di studi al Madre

In occasione del 50° anniversario della mostra "La rivoluzione siamo noi" di Joseph Beuys nella galleria Modern Agency di Lucio Amelio, un altro museo, il Madre di Napoli, in collaborazione con il Goethe-Institut propone una giornata con la partecipazione di studiosi e critici d’arte internazionali, che ripercorre la vita e la poetica dell’artista - tra i primi a mettere in dialogo l'arte con i temi dell'ecologia e della politica sociale - e il suo rapporto con la città e il Meridione. Gli incontri in modalità blended: la prima sessione online su Zoom e la seconda in presenza al museo Madre. Per la sessione in presenza, ad ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite; accesso fino ad esaurimento posti. Con Green pass.

A partire dalle 11 appuntamento con l’incontro dal titolo Self-Help Education: Joseph Beuys and the Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research. Dopo i saluti istituzionali di Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e di Fabio Freud, vice capo dell’ufficio culturale dell’Ambasciata di Germania, la lecture in lingua inglese della storica dell’arte e docente di storia dell’arte moderna e contemporanea all’Università di Amsterdam Christa-Maria Lerm Hayes, che, attraverso un collegamento Zoom (https://bit.ly/3Cm2ijn), vuole trattare il progetto Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research (FIU) di Joseph Beuys, fondato all’inizio degli anni Settanta. Modera Kathryn Weir, direttrice artistica del museo Madre. Poi, alle 18.00: dopo i saluti di Angela Tecce e di Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe-Institut di Napoli, la storica e studiosa di Beuys Petra Richter, la cui ultima pubblicazione è Joseph Beuys: un terremoto nella mente delle persone presenta la lecture Joseph Beuys. Un terremoto nella testa umana. Napoli 1971 – 1985. Un approfondimento su tutto il lavoro svolto e realizzato da Joseph Beuys a Napoli: La rivoluzione siamo noi (1971), Terremoto in Palazzo (1981), e Palazzo Regale (1985). A seguire una discussione, moderata dalla Presidente Tecce, con il critico d’arte, accademico e saggista Achille Bonito Oliva.