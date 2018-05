L'Adone Ferito della domus di Giove star del web

Sabato 19 Maggio 2018, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 14:19

Pompei. La Pompei delle meraviglie, che non smette mai di regalare tesori nascosti, manda il web in tilt. L'affresco di Adone Ferito, nella domus di Giove, riemerso dalle ceneri, intatto, dopo duemila anni ha infiammato il web. Il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, continua a regalare ai turisti social scatti inediti dei nuovi ritrovamenti nella Pompei sepolta. Durante gli scavi della Regio V emergono, ancora, nuovi ambienti e altri tesori. In una delle case che fu parzialmente scavata nel tardo ottocento, la casa di Giove, ora finalmente si sta scavando in modo completo e sistematico. Emergono dai lapilli diversi ambienti, pareti dai colori luminosi e alcuni affreschi, tra cui la prima scena mitologica trovata finora su questo cantiere. Si tratta, secondo gli esperti impegnati negli scavi, di Adone Ferito tra le braccia di Afrodite, circondato da amorini. Lo scatto inedito, pubblicato sul profilo Facebook del Parco Acheologico, è diventato virale. Centinaia di visualizzazioni e di like in pochissimi minuti. Questo dimostra quanto il mondo sia interessato ai tesori nascosti della Pompei sepolta.