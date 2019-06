Mercoledì 12 Giugno 2019, 16:17

Selfie nel Foro degli Scavi per Callista Louise Gingrich - Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede - in visita a sorpresa alla città archeologica. La donna d'affari americana, autrice, produttrice di film documentari e diplomatica, accompagnata dal marito, ha vissuto un pomeriggio da favola tra le antiche domus in totale anonimato, facendo la fila alle biglietterie come una normale turista. «Rapita» dalle meraviglie della «regina» dell'archeologia ha commentato così la sua visita: «Beautiful afternoon in Pompeii».