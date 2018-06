L'attore statunitense Matthew David McConaughey turista speciale tra le antiche domus

Sabato 23 Giugno 2018, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei. Gli Scavi di Pompei da «premio Oscar». Il bello e impossibile attore statunitense Matthew David McConaughey turista speciale tra le antiche domus. Gli scatti nella città sepolta pubblicati dalla star americana su Instagram sono diventati virali. Riconosciuto dalle ammiratrici si è concesso volentieri a selfie e autografi. Il Foro, la Basilica, il Lupanare, le botteghe di via dell'Abbondanza e i vigneti dell’antica Pompei sono stati i suoi itinerari più graditi. Ad accompagnare l’attore e produttore americano c’erano i suoi familiari più stretti. McConaughey ha raggiunto l'apice del successo nel 2013 per aver interpretato un cowboy affetto da AIDS, nel film biografico Dallas Buyers Club, che gli è valso il «Golden Globe»come miglior attore in un film drammatico, uno «Screen Actors Guild Award» e il premio «Oscar» come miglior attore protagonista oltre a diversi altri premi internazionali. Considerato un sex symbol, biondo e con un fisico statuario, è stato inserito più volte nelle classifiche degli uomini più belli del mondo. Nell'aprile 2014 la rivista Time ha incluso McConaughey nella sua annuale Time 100 come una delle «Persone più influenti al mondo».