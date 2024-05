La crew del Bus Theater mercoledì a piazza del Gesù a Napoli con «Grand Cabaret»

La compagnia teatrale napoletana Bus Theater – Teatro Viaggiante, dopo la tappa di Milano con lo spettacolo Grand Cabaret e il supporto del partner Hendrick’s, si appresta a scendere di nuovo in pista in occasione della seconda tappa: l’appuntamento è mercoledì 15 maggio proprio a Napoli in Piazza del Gesù Nuovo.

Buono il successo di pubblico a Milano per uno spettacolo teatrale unico nel suo genere che ha visto esibirsi la crew napoletana di Bus Theater – Teatro Viaggiante, un gruppo di performer che porta la cultura e l’arte in qualsiasi luogo grazie a un teatro mobile studiato ad hoc.

Dopo aver conquistato spettatori di tutto il mondo da New York a Sydney, questa forma teatrale ha fatto infatti il proprio esordio nel capoluogo lombardo grazie a questo spettacolo, promosso e organizzato da Hendrick’s in occasione del lancio della nuova referenza Grand Cabaret. “La compagnia napoletana è stata incredibile e ci ha regalato una serata all’insegna dell’estro e della creatività, elementi che cerchiamo di trasmettere anche noi con i nostri gin”, afferma Solomiya, brand ambassador Italia di Hendrick’s.

Uno spettacolo teatrale e musicale unito a una performance di nuovo circo: ecco ciò che è andato in scena a Milano grazie a Bus Theater – Teatro Viaggiante, una crew itinerante di attori napoletani che si esibisce su un bus modificato per portare la cultura e l’arte in qualsiasi luogo. Grazie a un mix di linguaggi scenici che mescola il teatro al circo contemporaneo e al burlesque, i performer e gli attori hanno dato vita a uno spettacolo all’aperto in una modalità bizzarra e autentica e grazie allo speciale teatro mobile strutturato come un grande open stage su tre livelli unico nel suo genere. “È stato davvero emozionante esibirsi per la prima volta a Milano, con il celebre skyline della città sullo sfondo. Non potevamo sperare in una location migliore per mostrare al pubblico milanese la nostra speciale arte, un misto di teatro, musical e cabaret – affermano Ilaria Cecere e Alessio Ferrara, fondatori del progetto Bus Theater-Teatro Viaggiante insieme a Roberta Ferraro – Per noi è stato un grande onore poterci esibire nella città del Teatro della Scala, un’icona globale nel mondo teatrale. Ringraziamo Hendrick’s per la grande opportunità, speriamo di aver ripagato la loro fiducia con momenti di allegria e felicità”.