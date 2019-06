La Crusca: Ok, il dialetto è giusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:56

Ci sono voluti sei anni di lavoro per arrivare alla pubblicazione integrale del Vocabolario del dialetto napoletano, un'opera-kolossal di quattro volumi e tremila pagine edita dall'Accademia della Crusca (euro 130). L'autore è Emmanuele Rocco, vissuto nell'Ottocento. I primi due tomi sono stati pubblicati vivo l'autore, i secondi sono inediti. Chiurazzi, l'editore dell'epoca, aveva interrotto la pubblicazione alla lettera «effe» per la morte dell'autore. Gli eredi avevano conservato le carte delle altre pagine, cedute all'Accademia nel 1941, e solo adesso rese disponibili insieme all'anastatica del rarissimo primo tomo. Un altro tomo è di note e apparati critici. L'opera è stata curata dallo storico della lingua Antonio Vinciguerra, docente a Siena e Firenze.«Perché rappresenta il primo vero tentativo di realizzare un dizionario storico del dialetto napoletano, non un vocabolario di quelli che servivano semplicemente a tradurre i termini napoletani con opportuni termini italiani».«È un dizionario pensato per raccogliere tutto il lessico partenopeo, non solo quello dell'uso contemporaneo dell'autore, ma anche quello che lui ricavava dai testi letterari in lingua, dai grandi classici come Basile e Cortese agli autori del teatro del Settecento, o le cronache del Cinquecento».