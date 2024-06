La Pimpa arriva a Napoli con la sua guida per i più piccoli

Napoli si prepara ad accogliere un’ospite d’eccezione. Un personaggio conosciuto da grandi e piccini che per arrivare in città ha impiegato tre anni. Una cagnolina bianca a pois rossi nata nel 1975 dalla matita di Altan. È La Pimpa, la celebre protagonista di mille avventure e compagna di giochi amata dai bambini. E arriva a Napoli con la sua guida “Pimpa va a Napoli”, pensata per i più piccoli ed edita dalla Franco Cosimo Panini Editore. La guida, presentata oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si può trovare online e in libreria.

«Sono molto soddisfatto dell’iniziativa editoriale e dell’impegno di quest’Amministrazione», ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. «Pimpa va a Napoli è una guida per i più piccoli, unisce contenuti di gioco e stimola la curiosità attraverso l’apprendimento.

Napoli è una città ricca di storia, bellezza e luoghi da esplorare e per i lettori più giovani, accompagnati da un personaggio d’eccezione, è un’occasione unica per scoprire tutti i suoi segreti. Gli eventi organizzati in città per le famiglie e i più piccoli saranno densi di attività e nuove opportunità per attraversare la città e alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi».

«Sono molto felice di questa collaborazione con l’editore Panini», ha dichiarato Luca Fella Trapanese, assessore alle politiche sociali. «Sono altresì soddisfatto del bellissimo programma di attività gratuite costruito dal mio staff con il team di Panini Editore che, dal centro alla periferia, passando per Forcella e arrivando a Pietrarsa, offrirà ai tanti bambini la possibilità di scoprire e riscoprire, accompagnati dalla Pimpa, il nostro unico e prezioso patrimonio storico artistico e paesaggistico. Sono sempre più convinto che la interazione tra le virtuose realtà private con gli Enti pubblici creino maggiori opportunità per i cittadini e vadano quindi moltiplicate».

«È fondamentale che una città come Napoli venga vissuta e apprezzata per la sua bellezza e la ricchezza della sua storia e dei suoi monumenti, anche dai più piccoli, che sono i turisti migliori perché sono i più curiosi, i giudici più attenti», ha aggiunto Teresa Armato, assessora al turismo e alle attività produttive. «Non guardano, ma osservano, ascoltano e imparano. Una guida che accompagni i più piccoli nella scoperta della nostra città con un personaggio che loro amano, come è Pimpa, assieme agli eventi in programma, diventa uno strumento prezioso, utile per la conoscenza e la promozione della nostra città anche presso le famiglie e i loro bambini».

«Siamo molto felici che Pimpa abbia finalmente fatto tappa a Napoli», ha concluso Maria Teresa Panini, editrice. «Era tra le mete più richieste dai nostri lettori e ora finalmente potranno divertirsi a scoprire la città con questa guida-gioco. La collana si compone ad oggi di 23 titoli tra città, musei e il parco Naturale del Gran Paradiso e da qui a fine anno si aggiungeranno le guide di Lecce e Pesaro. Il fumetto, la narrazione, la ricetta tipica da sperimentare, l’elemento fotografico insieme alle attività e agli adesivi, rendono le guide di Pimpa un unicum nel panorama editoriale per i ragazzi e la cagnolina a pois rossi la compagna di viaggio ideale per costruirsi ricordi indimenticabili».

Per celebrare l’arrivo di Pimpa in città sono stati pensati dieci giorni di eventi per i più piccoli e le loro famiglie. Dal 14 al 23 giugno musei, biblioteche, librerie e le stesse vie di Napoli si animeranno con attività, laboratori, cacce al tesoro, visite guidate e merende. Per domani, la prima giornata, sono previsti due eventi, il primo presso la Ludoteca Cittadina alle 16:30 e il secondo al MANN alle 17. Gli appuntamenti continueranno poi presso lo Spazio Comunale Piazza Forcella, Liberi per crescere – Punto Lettura Cittadino, il Bosco di Capodimonte, la Casa di Francesca e al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si terrà l’ultimo evento “un viaggio tra i treni con Pimpa”.