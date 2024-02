«La presa di Cristo», il capolavoro sconosciuto di Caravaggio alla Fondazione Banco di Napoli

Venerdì 1 marzo, alle 16, negli spazi di Palazzo Ricca, storica sede della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali 213, sarà mostrato in preview alla stampa “La presa di Cristo”, il capolavoro sconosciuto di Caravaggio.

All’incontro con la stampa, insieme ai curatori Francesco Petrucci e Don Gianni Citro, parteciperanno il presidente della Fondazione Banco di Napoli Orazio Abbamonte e il presidente del Museo dell’Archivio ilCartastorie Marcello D’Aponte.