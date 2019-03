Martedì 19 Marzo 2019, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha raggiunto 3000 visualizzazioni in 24h… il video del Tempio di Apollo sul lago d’Averno, ripreso dal drone. Pubblicato su Facebook da Massimo de Luca, giovane programmatore web con la passione per la fotografia e le riprese aeree, il video, della durata di pochi minuti, ha subito incantato gli utenti del social network con immagini di grande suggestione che ritraggono il monumento d’epoca romana sulle rive del lago d’Averno al tramonto e da diverse angolazioni.Il c.d. Tempio di Apollo , in realtà è un’antica aula termale d’età Adrianea, realizzata in opera laterizia e a pianta ottagonale, la cupola, che un tempo ricopriva l'edificio, era la seconda più grande dell'impero romano dopo il Pantheon a Roma.